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1 час назад

Умер военный журналист Дмитрий Литовкин

Илья Родин

В Москве на 51-м году жизни скоропостижно скончался талантливый военный журналист Дмитрий Литовкин. Он сотрудничал с крупными российскими изданиями, давал экспертные комментарии. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Умер военный журналист Дмитрий Литовкин
Фото: телеграм-канал SHOTтелеграм-канал SHOT

Отмечается, что болезнь развивалась очень быстро. Вчера Литовкина ввели в искусственную кому.

Его коллега Андрей Ваганов рассказал в интервью изданию «360», что неделю назад Литовкин был экстренно госпитализирован. Врачи давали положительные прогнозы, но внезапно состояние журналиста ухудшилось.

По его словам, у Дмитрия обострилось «какое-то внутреннее заболевание».

Дата и место прощания с журналистом станут известны позже. Родственники пока не приняли решение, на каком кладбище он будет захоронен.

В молодости он работал военным корреспондентом в «Красной звезде». В последние годы жизни капитан третьего ранга в запасе сотрудничал с газетой «Независимое военное обозрение», был главным редактором журнала ТАСС «Военно-техническое сотрудничество».

Последним его материалом для ТАСС был экспертный комментарий для журнала о Главном военно-морском параде.

Общество,Дмитрий Литовкин,
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