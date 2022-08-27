Умер военный журналист Дмитрий Литовкин

В Москве на 51-м году жизни скоропостижно скончался талантливый военный журналист Дмитрий Литовкин. Он сотрудничал с крупными российскими изданиями, давал экспертные комментарии. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что болезнь развивалась очень быстро. Вчера Литовкина ввели в искусственную кому.

Его коллега Андрей Ваганов рассказал в интервью изданию «360», что неделю назад Литовкин был экстренно госпитализирован. Врачи давали положительные прогнозы, но внезапно состояние журналиста ухудшилось.

По его словам, у Дмитрия обострилось «какое-то внутреннее заболевание».

Дата и место прощания с журналистом станут известны позже. Родственники пока не приняли решение, на каком кладбище он будет захоронен.

В молодости он работал военным корреспондентом в «Красной звезде». В последние годы жизни капитан третьего ранга в запасе сотрудничал с газетой «Независимое военное обозрение», был главным редактором журнала ТАСС «Военно-техническое сотрудничество».