В России выявили 47 093 новых заболевших COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 47 093, летальных исходов из-за ковида - на 90. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Число летальных исходов за сутки стало максимальным с 26 мая. Днем ранее в стране зарегистрировали 46 452 случая заражения и 81 смерть, всего с начала пандемии - 19 359 066 и 384 000 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 32 642 против 33 709 днем ранее, до 18 467 738.