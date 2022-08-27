Западные санкции ударили по российским проституткам

«Клиентов стало меньше, а у тех, кто остался, почему-то вырос спрос на украинок. Мне менеджер «слил», что два моих постоянника ушли к моей соседке, которая три года назад приехала из Львова. Самое смешное, что она постит в социальных сетях картинки с негативом о русских, но живет и зарабатывает именно здесь.



Короче, обстановка в целом очень напряженная, денег всем не хватает и каждый зарабатывает как может. Я поэтому и ушла, потому что привыкла получать много, а теперь доходы упали. Ну еще свою лепту внес один из менеджеров, который решил меня шантажировать, когда я задумала уйти. В апреле я была еще не задеанонена [с нераскрытой личностью], рекрутер сказал, что разошлет друзьям в моих соцсетях информацию о том, кто я и чем занимаюсь. Мне было все равно, я с самого начала работы была к этому готова, поэтому сказала ему, чтобы делал что хочет.



Он видимо думал, что я его на «понт беру», а сама боюсь. До последнего пытался угрожать, я стояла на своем, ну и он слил всю инфу: мои настоящие ФИО и дату рождения, фотки и видео с проходкой [видео, которые менеджеры отправляют клиентам для оценки с позингом девочек], где видно лицо. В общем я все равно ушла, а он только сделал мне бесплатную рекламу и клиентскую базу поднял. Я стала работать открыто через свои соцсети, вернулась к изначальному доходу», – рассказывает Рита.