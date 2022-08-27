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19 минут назад

Собчак сравнила Прилепина с поздним Горьким

Газета.Ru

Журналистка Ксения Собчак опубликовала открытое письмо к публицисту Захару Прилепину, в котором сравнила писателя с поздним Максимом Горьким.

Собчак обратилась к Прилепину в открытом письме
Фото: ТАССТАСС

«Вас часто сравнивают с Горьким. А ведь тот, по меткому выражению Шкловского, был Ноем, собирающим на свой издательский ковчег талантливых, желавших остаться в стране, но не нашедших в себе чувств и страсти бороться за коммунистическое дело. <...> Или вы уже как поздний Горький? Которого доломали и заставили воспеть рабский труд?» — написала она.

Собчак отметила, что после выхода бестселлера «Санькя» Прилепина стали сравнивать именно с молодым Максимом Горьким. «Вы решили довести косплей до конца?» — задалась вопросом журналистка.

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Собчак также поддержала российских деятелей культуры, которые высказались против военной операции России на Украине.

«Захар прав: у нас не расстреливают и, конечно, 37-й и 46-й были жестче. Но вот в чем деталь, Захар прав по форме, но по сути — точно нет», — подчеркнула Собчак.

Ранее Захар Прилепин раскритиковал журналистку Ксению Собчак за сравнение писателя Михаила Зощенко с телеведущим Иваном Ургантом.

Общество,Михаил Зощенко,Иван Ургант,Захар Прилепин,Ксения Собчак,
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