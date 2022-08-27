Собчак обратилась к Прилепину в открытом письме

«Вас часто сравнивают с Горьким. А ведь тот, по меткому выражению Шкловского, был Ноем, собирающим на свой издательский ковчег талантливых, желавших остаться в стране, но не нашедших в себе чувств и страсти бороться за коммунистическое дело. <...> Или вы уже как поздний Горький? Которого доломали и заставили воспеть рабский труд?» — написала она.