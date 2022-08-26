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51 минуту назад

Названы самые опасные регионы для дачников

Елена Прошина

Аналитики Страхового дома ВСК провели исследование о том, где в России опаснее всего иметь дачу. О получившихся результатах сообщает «Лента.ру».

Названы самые опасные регионы для дачников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно полученным данным, опаснее всего иметь дачу в Ленинградской и Иркутской областях. За 2022 год в этих регионах зафиксировано максимальное число происшествий, связанных с дачами россиян. Кроме того, это число даже выросло по сравнению с первой половиной прошлого года.

При этом общее число всех страховых событий, связанных с любыми загородными домами в России, за указанное время, наоборот, снизилось. Если верить экспертам, самыми частыми происшествиями оказались пожары и экстремальные погодные условия.

Эксперты отмечают, что спрос на загородные дома в России устойчиво растёт в последние два года. Однако аналитики ВСК напоминают, что к приобретению загородного жилья стоит относиться со всей внимательностью – такое имущество всегда связано с дополнительными расходами.

Ранее эксперты рассказали об опасных растениях, с которыми могут столкнуться дачники.

Общество,ВСК,
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