Россиянам назвали признаки поддельных товаров

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин предупредил, что россияне рискуют приобретать поддельные товары в интернет-магазинах. В беседе с радио Sputnik он рассказал, как избежать таких покупок.

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Экономист объяснил, что продавцы подделок активно пользуются площадками в сети, поскольку по фотографии товара сложно проверить его подлинность. Поэтому специалист призвал россиян обращать внимание на стиль сайта магазина и на стоимость вещи. В частности, он назвал низкую цену признаком поддельных товаров.

«Подделки продают, как правило, магазины-однодневки: какое-то количество людей обманули, домен закрывают. Поэтому магазины, которые торгуют подделками, обычно похожи друг на друга, так как используют стандартные шаблоны сайтов», — объяснил он.

Егармин также заявил, что признаком обмана может стать предложение продавца оплатить товар наложенным платежом. «Поддельщики часто используют торговлю наложенным платежом. Это такой распространенный способ обмана, когда вы покупаете товар, а в посылку кладут в лучшем случае подделку, а в худшем случае могут отправить и кирпич, такое тоже бывает», — объяснил он.