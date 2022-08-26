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1 час назад

Никита Михалков предложил не прокатывать фильмы с уехавшими из страны актёрами

Говорит Москваиещё 1

Речь идёт об артистах, которые покинули Россию после начала специальной операции на Украине.

Михалков предложил не показывать фильмы с уехавшими из страны актерами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам режиссёра, «неблагодарность должна быть как-то оценена».

Михалков подчеркнул, что «это люди, которые уехали и пренебрежительно, оскорбительно отзываются о той стране, которая их сделала. Которая сделала их популярными, которая их любила, боготворила, которая давала возможность им безбедно жить, которая давала им возможность делать то, что они хотят за государственные, к тому же, во многом деньги».

Такое мнение режиссёр выразил на пресс-брифинге Московского международного кинофестиваля, который стартовал сегодня и продлится до 2 сентября.

Общество,Никита Михалков,
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