Михалков предложил не показывать фильмы с уехавшими из страны актерами

Михалков подчеркнул, что «это люди, которые уехали и пренебрежительно, оскорбительно отзываются о той стране, которая их сделала. Которая сделала их популярными, которая их любила, боготворила, которая давала возможность им безбедно жить, которая давала им возможность делать то, что они хотят за государственные, к тому же, во многом деньги».