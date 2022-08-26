Переполненный туристами пляж в Анапе показали на видео

В последние дни лета на пляжах Анапы многолюдно. Переполненную туристами зону отдыха в Джемете снял на камеру очевидец. Запись размещена в Telegram-канале «Море зовет».
«Людей просто стало очень много. Я уж думал, что все уехали, а ничего, посмотрите, какой сегодня аншлаг на пляжах», – комментирует ситуацию за кадром автор ролика.
Ранее сообщалось, что бархатный сезон в Анапе может продлится до начала октября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Длительности сезона способствует то, что вода в Черном море прогрелась до тропических показателей. Сегодня температура в курортном городе превысит 30 градусов.