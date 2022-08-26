Россияне застряли в многочасовой пробке на выезде из Грузии

Туристы из России застряли в многочасовой пробке на выезде из Грузии. Об этом сообщает портал TourDom.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уточняет источник, в преддверии 1 сентября российские путешественники возвращаются на родину из Грузии через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». Некоторым из них приходится стоять в пробке на границе от 5 до 15 часов.

«Ровно 12 часов — и мы выехали с КПП России! Всем терпения и легкой дороги», — написал в чате один из туристов.

При этом еще на прошлой неделе россиянам удавалось пройти оба пограничных пункта менее чем за четыре часа. Но с приближением нового учебного года этот процесс осложнился.

«Ситуация меняется ежедневно, — сообщила другая туристка. — Главное — не ждать до 30 августа перед школой».

В то же время границу из РФ в Грузию россиянам удается проехать быстро. Некоторые путешественники пишут, что прошли оба пункта за 20 минут, другие отмечают, что это занимает больше времени.