В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
30 минут назад

Российские туристы застряли в многочасовой пробке на выезде из Грузии

Lenta.ru

Туристы из России застряли в многочасовой пробке на выезде из Грузии. Об этом сообщает портал TourDom.

Россияне застряли в многочасовой пробке на выезде из Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняет источник, в преддверии 1 сентября российские путешественники возвращаются на родину из Грузии через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс». Некоторым из них приходится стоять в пробке на границе от 5 до 15 часов.

«Ровно 12 часов — и мы выехали с КПП России! Всем терпения и легкой дороги», — написал в чате один из туристов.

При этом еще на прошлой неделе россиянам удавалось пройти оба пограничных пункта менее чем за четыре часа. Но с приближением нового учебного года этот процесс осложнился.

«Ситуация меняется ежедневно, — сообщила другая туристка. — Главное — не ждать до 30 августа перед школой».

В то же время границу из РФ в Грузию россиянам удается проехать быстро. Некоторые путешественники пишут, что прошли оба пункта за 20 минут, другие отмечают, что это занимает больше времени.

Ранее в августе побывавший в Грузии россиянин дал советы по подготовке к путешествию на машине. В первую очередь турист предупредил, что не стоит покупать страховку в киосках, находящихся после грузинского КПП, а лучше проехать дальше — за тоннель и небольшой мост. ОСАГО для иностранных номеров в этом месте обойдется на 14 лари дешевле.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители