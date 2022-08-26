Водяную пушку в Красной Поляне для отдыхающих показали на видео

В Красной Поляне отдыхающие спасаются от жары при помощи водяной пушки, которую установили в курортном поселке. Специальное устройство распыляет воду. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший видео с места событий. На кадрах можно наблюдать, как туристы собираются около пушки, чтобы немного освежиться под душем.