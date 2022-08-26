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43 минуты назад

Роспатент потребовал от Пугачевой объяснений из-за бренда «Примадонна»

Елена Прошина

Роспатент приостановил регистрацию торгового знака «Примадонна» по заявке певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Роспатент приостановил регистрацию торгового знака «Примадонна»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заявка находилась на рассмотрении у Роспатента уже около четырех месяцев. Теперь от певицы потребовали дополнительные объяснения, почему она хочет зарегистрировать именно такое название, ведь «Примадонна» не относится к инициалам звезды.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева подала заявку в Роспатент на регистрацию торгового знака «Примадонна». Под этой маркой певица намеревалась выпускать буквально все: косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных и даже оружие и боеприпасы.

Пугачева призналась, что не любит уезжать из дома

В настоящее время Пугачева находится заграницей. Еще весной артистка сообщила, что намерена вернуться в Россию с детьми к началу учебного сезона. Однако звезда до сих пор не приехала.

Общество,Алла Пугачева,Роспатент,
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