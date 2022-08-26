Роспатент приостановил регистрацию торгового знака «Примадонна» по заявке певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

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Заявка находилась на рассмотрении у Роспатента уже около четырех месяцев. Теперь от певицы потребовали дополнительные объяснения, почему она хочет зарегистрировать именно такое название, ведь «Примадонна» не относится к инициалам звезды.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева подала заявку в Роспатент на регистрацию торгового знака «Примадонна». Под этой маркой певица намеревалась выпускать буквально все: косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных и даже оружие и боеприпасы.