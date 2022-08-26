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1 час назад

Российская воспитательница протащила ребенка по асфальту и попала на видео

Lenta.ruиещё 1

В Южно-Сахалинске воспитательница детского сада протащила ребенка по асфальту и попала на видео. Его публикует местный Telegram-канал.

На кадрах видно, что воспитатель берет мальчика за руку и тащит его по асфальту. По словам родителей, инцидент в российском регионе произошел, так как ребенок задержался на детской площадке. Его мать уже обратилась в полицию.

Как сообщило издание Sakh.online, после случившегося в образовательном учреждении начали проверку. Воспитателя временно отстранили от работы.

Ранее под Оренбургом воспитательница детсада ради игры на несколько часов примотала девочку скотчем к кроватке и оставила без еды. Мать ребенка заявила, что воспитательница издевалась над ее дочерью, поскольку та не спала во время тихого часа.

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