В Южно-Сахалинске воспитательница детского сада протащила ребенка по асфальту и попала на видео. Его публикует местный Telegram-канал.

На кадрах видно, что воспитатель берет мальчика за руку и тащит его по асфальту. По словам родителей, инцидент в российском регионе произошел, так как ребенок задержался на детской площадке. Его мать уже обратилась в полицию.

Как сообщило издание Sakh.online, после случившегося в образовательном учреждении начали проверку. Воспитателя временно отстранили от работы.