Порча картины охранником Ельцин Центра попала на видео

Порча картины охранником Ельцин Центра Александром Васильевым попала на видео, его показали во время суда над бывшим сотрудником музейного комплекса. Кадры публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что вопреки заявлениям самого Васильева, который утверждал, что пририсовать глаза картинам ученицы Малевича Анны Лепорской его попросили дети, охранник находится возле картин один. Мужчина не спеша пририсовывает картине глаза, а затем убирает ручку в карман пиджака.

13 января стало известно, что в Ельцин Центре повредили полотно ученицы художника Казимира Малевича. Он объяснил, что сделал это по просьбе подростков. Картины были застрахованы, а охранник извинился за свой поступок, однако владелец картины — Третьяковская галерея — решил довести дело до суда.