Большой театр отменил спектакли Молочникова из-за критики спецоперации

Большой театр отменил премьеру нескольких спектаклей режиссера Александра Молочникова из-за его критики военной спецоперации. Об этом сообщает NEWS.ru.

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Речь идет о двух операх — «Франческа да Римини» Сергея Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Александра фон Цемлинского.

«Сообщаем, что ранее запланированное участие Молочникова А.А. в постановке двух одноактных опер на сцене Большого театра в сезоне 2022–2023 годов отменено», — говорится в заявлении гендиректора Большого театра ВладВладимира Урина.

Он добавил, что режиссер никогда не состоял в трудовых отношениях с театром.

Постановки Молочникова были отменены после запроса от депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», секретаря рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры Дмитрия Кузнецова. Тот потребовал приостановить контракт с режиссером «до выяснения позиции Молочникова по поводу спецоперации».