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Госдума призвала ООН потребовать от Киева прекратить «ядерный шантаж»

Совет Госдумы на внеочередном заседании принял обращение к международным организациям. Парламентарии назвали обстрелы Запорожской атомной электростанции украинскими военнослужащими «ядерным шантажом» и угрозой «масштабной катастрофой в центре Европейского континента» и потребовали от ООН отреагировать на это, пишет «Коммерсант».

Призыв к ООН, МАГАТЭ и другим международным организациям дать оценку действиям Киева и потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов опасных объектов, поддержали представители всех фракций. При этом политолог обратил внимание на то, что заявление руководства Думы также демонстрирует «сохранение политического консенсуса».

Оценены потери Европы от временной остановки «Северного потока»

Три дня плановой остановки российского «Северного потока» приведут к потере ЕС около 100 миллионов кубов газа, при том, что за сутки только Германия потребляет в среднем 250 млн кубов. Однако, если в ходе профилактики у «Газпрома» возникнут критические замечания к газопроводу, потери ЕС будут куда серьезнее, пояснил агентству «Прайм» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он отметил, что длительная остановка «Северного потока» может привести к еще большему росту цен на газ, которые в ходе торгов уже преодолели психологическую отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров. При этом такие цены выгодны «Газпрому», так как поставки по контрактам, как правило, осуществляются с «лагом» в три-шесть месяцев.

Siemens не сможет уйти из России

Указ президента России, запрещающий «недружественным» акционерам продажу долей в стратегических компаниях, энергетике и сервисе , замораживает сделку по продаже Siemens Energy своих активов в России. Речь идет, в частности, о продаже доли в «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) «Интер РАО», отмечает «Коммерсант».

В своем отчете за третий квартал Siemens Energy отметила, что санкции ЕС после 10 июля стали оказывать существенное влияние на ее деловую активность в России. По итогам года компания ожидает потери около €400 млн выручки.

В Центральной России осень сменит лето за один день

Аномально засушливый август в Центральной России уже догнал по температуре последний месяц самого жаркого лета 2010 года и может стать единоличным лидером. Однако 30 августа станет последним жарким днем для Москвы, рассказали «Известиям» синоптики.

Смена погоды произойдет в течение суток и будет сопровождаться грозами, ливнями и шквалистым ветром. Жаркий, засушливый август уже создал сложности с урожаем, так как яблоки подпекаются прямо на ветках, под угрозой и картошка.

Личные данные россиян могли попасть к зарубежным мошенникам

Правоохранительные органы и служба безопасности МТС начали проверку возможной утечки передаваемых в SMS кодов доступа к интернет-сервисам, а также геоданных россиян. Возникли вопросы к деятельности SMS-агрегаторов Mitto и Infobip и виртуального оператора VentaTel. Об это со ссылкой на осведомленные источники пишут «Известия».