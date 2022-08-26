В Госдуме допустили перевод школ на удаленку

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает, что школы могут перейти на дистанционный формат обучения, если заболеваемость коронавирусом будет расти нынешними темпами.
"Коронавирус растет очень быстрыми темпами. Всего несколько недель назад было около трех тысяч новых случаев в день, а сегодня уже десятки тысяч по всей России. Такие цифры нас очень огорчают. Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения", - сказал он в беседе с радио "Спутник".
По данным оперативного штаба на 25 августа, в России зафиксировано почти 44 тысячи случаем заболевания инфекцией. Больше всего в Москве - без малого девять тысяч.