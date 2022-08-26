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13 минут назад

В Госдуме допустили перевод школ на удаленку из-за COVID-19

Российская Газета

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов считает, что школы могут перейти на дистанционный формат обучения, если заболеваемость коронавирусом будет расти нынешними темпами.

В Госдуме допустили перевод школ на удаленку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Коронавирус растет очень быстрыми темпами. Всего несколько недель назад было около трех тысяч новых случаев в день, а сегодня уже десятки тысяч по всей России. Такие цифры нас очень огорчают. Если до 1 сентября коронавирус будет такими темпами распространяться, то боюсь, что региональным властям придется временно переводить школьников на дистанционный формат обучения", - сказал он в беседе с радио "Спутник".

По данным оперативного штаба на 25 августа, в России зафиксировано почти 44 тысячи случаем заболевания инфекцией. Больше всего в Москве - без малого девять тысяч.

Общество,Федот Тумусов,Госдума,
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