Большой театр отменил премьеру опер Молочникова после обращения ГРАД

Большой театр отказался от сотрудничества с режиссером Александром Молочниковым и отменил премьеры его опер «Франческа да Римини» и «Флорентийская трагедия» после обращения рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД). Об этом пишет News.ru.

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«Запланированное участие Молочникова А.А. в постановке двух одноактных опер на сцене Большого театра России в сезоне 2022-2023 гг. отменено», — привело издание ответ на запрос, который подписал гендиректор театра Владимир Урин.

Руководство театра также подчеркнуло, что Молочников «не состоит и никогда не состоял в трудовых отношениях» с учреждением.

В свою очередь депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», секретарь ГРАД в сфере культуры Дмитрий Кузнецов, направивший запрос в Большой театр, подчеркнул, что рабочая группа «не борется с чиновниками и управленцами от культуры, а помогает им».

По данным СМИ, Молочников не раз высказывался против проведения спецоперации.