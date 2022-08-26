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39 минут назад

Большой театр отменил премьеру опер Молочникова после обращения ГРАД

Алиса Селезнёва

Большой театр отказался от сотрудничества с режиссером Александром Молочниковым и отменил премьеры его опер «Франческа да Римини» и «Флорентийская трагедия» после обращения рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД). Об этом пишет News.ru.

Большой театр отменил премьеру опер Молочникова после обращения ГРАД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запланированное участие Молочникова А.А. в постановке двух одноактных опер на сцене Большого театра России в сезоне 2022-2023 гг. отменено», — привело издание ответ на запрос, который подписал гендиректор театра Владимир Урин.

Руководство театра также подчеркнуло, что Молочников «не состоит и никогда не состоял в трудовых отношениях» с учреждением.

В свою очередь депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», секретарь ГРАД в сфере культуры Дмитрий Кузнецов, направивший запрос в Большой театр, подчеркнул, что рабочая группа «не борется с чиновниками и управленцами от культуры, а помогает им».

По данным СМИ, Молочников не раз высказывался против проведения спецоперации.

После начала военной операции на Украине многие известные артисты и журналисты выступили против ее проведения и уехали из России. В частности, в СМИ активно обсуждался отъезд Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Ивана Урганта, Ренаты Литвиновой и многих других. При этом большая часть звезд опровергла сообщения о своей эмиграции за рубеж, назвав выезд за пределы страны отпуском, каникулами и прохождением лечения.

Общество,Владимир Урин,Максим Галкин,Иван Ургант,Дмитрий Кузнецов,Алла Пугачева,Рената Литвинова,Александр Молочников,Госдума,
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