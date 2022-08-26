На встречу главы Правительства России Михаила Мишустина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Киргизии явился необычный гость. На мероприятии неожиданно появился котенок и привлек на себя все внимание правительственного пула. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший кадры забавного инцидента.
На записи видно, что четвероногий малыш отвлек представителей делегаций, прибывших на заседание Евразийского совета. Мужчины стали снимать котенка на свои телефоны.
Ранее сообщалось, что медведь полакомился бутербродами, явившись к людям на пикник.