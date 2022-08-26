На встречу главы Правительства России Михаила Мишустина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Киргизии явился необычный гость. На мероприятии неожиданно появился котенок и привлек на себя все внимание правительственного пула. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», опубликовавший кадры забавного инцидента.