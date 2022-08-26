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48 минут назад

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили

Никита Бородкин

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили
Фото: ТАССТАСС

Для самолетов остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям также рекомендовано продолжать перевозку пассажиров через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Напомним, что режим ограничения полетов впервые ввели 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине, и с тех пор неоднократно продлялся. Как объяснял спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, запрет будут продлевать, пока не завершатся боевые действия — это необходимо для безопасности пассажиров.

Общество,Владимир Константинов,Росавиация,
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