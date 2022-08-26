Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации .

Для самолетов остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям также рекомендовано продолжать перевозку пассажиров через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Напомним, что режим ограничения полетов впервые ввели 24 февраля, после начала российской спецоперации на Украине, и с тех пор неоднократно продлялся. Как объяснял спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, запрет будут продлевать, пока не завершатся боевые действия — это необходимо для безопасности пассажиров.