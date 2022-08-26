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1 час назад

СМИ: в Турции среди россиян набирает популярность новый вид туризма

ТАССиещё 3

Российские туристы, прибывающие на отдых в Турцию, освоили новый вид туризма, так называемый фарма-шоппинг. Наибольшее распространение он получил на средиземноморских курортах, пишет в пятницу газета Hurritet.

Первое, что делают российские туристы после заселения в гостиницы, ищут расположенные поблизости аптеки. Наибольшим спросом среди них пользуются болеутоляющие средства, антидепрессанты, лекарства для диабетиков и линзы, цены на которые в Турции в три-пять раз дешевле, чем в России, отмечает издание.

По состоянию на начало августа, Турцию посетили порядка 2 млн российских туристов. Для них рядом с пятизвездочными отелями в средиземноморской Анталье и ее пригородах (Белек, Кемер), а также на курортах Мармарис и Бодрум на побережье Эгейского моря открыты новые аптеки, в которых работает персонал, хорошо знающий аналоги российских препаратов, пишет Hurritet.

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По информации газеты, из России в Турцию даже специально приезжают за лекарствами.

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