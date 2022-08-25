РПЦ намерена регламентировать практику изгнания бесов

Практика изгнания бесов будет впервые обобщена и регламентирована Русской православной церковью, сообщается на сайте Московского патриархата.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко Москва 24/Игорь Иванко

Согласно документу, обряд экзорцизма сможет совершать только священник или епископ, получивший на это благословение правящего архиерея. При этом он должен вести высокую духовную жизнь, иметь достаточный духовный опыт и осведомленность для выявления лиц, действительно нуждающихся в обряде.

Как отметили авторы проекта, острожное отношение церкви к экзорцизму связано со случаями злоупотреблений.

"Злоупотребления совершающих в основном связаны с самочинным образом его исполнения, а иногда также и корыстными мотивами. В некоторых случаях при совершении чина экзорцизма болящие подвергаются унижению или психологическому насилию, что недопустимо", – говорится в сообщении.

Ранее церковный публицист, настоятель храма святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский прокомментировал обряд, якобы проведенный над телом Владимира Ленина.