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1 час назад

РПЦ намерена регламентировать практику изгнания бесов

Москва24иещё 2

Практика изгнания бесов будет впервые обобщена и регламентирована Русской православной церковью, сообщается на сайте Московского патриархата.

РПЦ намерена регламентировать практику изгнания бесов
Фото: Москва 24/Игорь ИванкоМосква 24/Игорь Иванко

Согласно документу, обряд экзорцизма сможет совершать только священник или епископ, получивший на это благословение правящего архиерея. При этом он должен вести высокую духовную жизнь, иметь достаточный духовный опыт и осведомленность для выявления лиц, действительно нуждающихся в обряде.

Как отметили авторы проекта, острожное отношение церкви к экзорцизму связано со случаями злоупотреблений.

"Злоупотребления совершающих в основном связаны с самочинным образом его исполнения, а иногда также и корыстными мотивами. В некоторых случаях при совершении чина экзорцизма болящие подвергаются унижению или психологическому насилию, что недопустимо", – говорится в сообщении.

Ранее церковный публицист, настоятель храма святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский прокомментировал обряд, якобы проведенный над телом Владимира Ленина.

Священник рассказал, что изгнание бесов возможно только из живых, поскольку для этого человек должен сам изъявить желание. Он подчеркнул, что впервые слышит, чтобы подобный обряд проводили над телом умершего или мумией.

Общество,Владимир Вигилянский,РПЦ,МГУ,
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