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1 час назад

Михалков выступил против обучения школьников Донбасса на украинском языке

Москва24

Режиссер Никита Михалков не поддержал идею Минпросвещения РФ сохранить обучение на украинском языке в школах ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины. Свое мнение он озвучил в ходе форума педагогов Подмосковья.

Михалков выступил против обучения школьников Донбасса на украинском языке
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

"Словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении, – они для нас, для мира и для них самих являются формулированием ненависти к России. Если будут предметы преподаваться на украинском – это катастрофа", – цитирует его РИА Новости.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что школьники Донбасса, для которых украинский язык является родным, смогут продолжить обучение на нем, но по российской программе.

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В конце июня стало известно, что геополитический кризис 2022 года и спецоперация по защите ДНР и ЛНР могут войти в курс истории для учащихся 10–11-х классов в РФ. Как пояснили в Минпросвещения, спецоперация будет включена в учебный курс "История России", а текущий геополитический кризис – в курс "Всеобщая история".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин сообщил о решении провести специальную операцию в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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