РПЦ признала автокефалию Македонской церкви

— Признать Македонскую православную церковь — Охридскую архиепископию автокефальной церковью-сестрой и вписать имя ее предстоятеля блаженнейшего архиепископа Охридского и Македонского Стефана в священные диптихи. Выразить упование на то, что юнейшая в семье автокефальных православных церквей Македонская православная церковь — Охридская архиепископия будет твердо хранить в чистоте и непорочности святую православную веру и соблюдать верность православной канонической традиции, — говорится в постановлении Священного синода РПЦ, опубликованном на сайте Московского патриархата.