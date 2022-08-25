РПЦ признала автокефалию Македонской церкви

Русская православная церковь признала независимость Македонской православной церкви. Об этом стало известно в четверг, 25 августа.
— Признать Македонскую православную церковь — Охридскую архиепископию автокефальной церковью-сестрой и вписать имя ее предстоятеля блаженнейшего архиепископа Охридского и Македонского Стефана в священные диптихи. Выразить упование на то, что юнейшая в семье автокефальных православных церквей Македонская православная церковь — Охридская архиепископия будет твердо хранить в чистоте и непорочности святую православную веру и соблюдать верность православной канонической традиции, — говорится в постановлении Священного синода РПЦ, опубликованном на сайте Московского патриархата.
Как уточняется, разрешение вопроса о статусе православной церкви в Северной Македонии состоялось между Сербской и Македонской церквами «на канонических началах», передает ТАСС.
В начале августа Папа Римский Франциск принял в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония. Аудиенция прошла за закрытыми дверями, официальных данных о содержании состоявшейся беседы пресс-служба Ватикана не предоставила.