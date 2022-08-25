Бывшая жена актера Пинскера назвала причину его смерти

Бывшая жена актера российского актера Максима Пинскера назвала причину его смерти. Об этом сообщает MK.RU.

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Ирина Пинскер заявила, что 58-летний артист умер из-за остановки дыхания, которая была вызвана пневмонией. Также на здоровье негативно сказалась сердечная недостаточность.

Экс-супруга опровергла версию о том, что смерть наступила из-за заражения крови. Ранее Telegram-канал Mash утверждал, что заражение началось после того, как инфекция попала в спинной мозг.

О смерти Максима Пинскера стало известно 25 августа. Он скончался в больнице.