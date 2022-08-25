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1 час назад

Бывшая жена актера Максима Пинскера назвала причину его смерти

Lenta.ru

Бывшая жена актера российского актера Максима Пинскера назвала причину его смерти. Об этом сообщает MK.RU.

Бывшая жена актера Пинскера назвала причину его смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ирина Пинскер заявила, что 58-летний артист умер из-за остановки дыхания, которая была вызвана пневмонией. Также на здоровье негативно сказалась сердечная недостаточность.

Экс-супруга опровергла версию о том, что смерть наступила из-за заражения крови. Ранее Telegram-канал Mash утверждал, что заражение началось после того, как инфекция попала в спинной мозг.

О смерти Максима Пинскера стало известно 25 августа. Он скончался в больнице.

Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. В 28 лет он окончил Школу-студию МХАТ и начал играть на сцене Театра Маяковского. Помимо игры в театре он озвучивал аудиокниги, снимался в фильмах и сериалах. Среди наиболее известных проектов с участием актера — «Интерны», «Дурак», «На Муромской дорожке», «Семейный бизнес», «Колл-центр», «Только ты» и «Саранча».

Общество,Максим Пинскер,
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