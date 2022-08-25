Сотни российских туристов застряли в Египте

Более 400 российских туристов не смогли вылететь 24 августа из Шарм-Эль-Шейха в Россию на рейсе авиакомпании RedWings WZ5084 из-за поломки самолета. «ФедералПресс» узнал, каким рейсом туристы смогут вернуться из отпусков.

«По рейсу 5084 вылет из Шарм-Эль-Шейха запланирован на сегодня на 19:30, прибытие в 2:20 в аэропорт Шереметьево », – рассказали в авиакомпании RedWings.

Как передает Mash, россиян на время ожидания рейса поместили в местную гостиницу, а на вопросы, когда они смогут улететь, ни авиакомпания, ни туроператор, ответить не смогли. Также они пожаловались, что в отеле, где они находятся, происходят кражи, царят русофобские настроения и нет воды.