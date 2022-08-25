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1 час назад

Появилось видео поимки сбежавшего страуса в Благовещенске

Денис Фьючин

В Благовещенске ночью с местной фермы сбежал страус. На поиски совершивший побег нелетающей птицы отправились члены семьи, которые занимаются разведением этих экзотических пернатых. Видео поимки страуса опубликовано в Telegram-канале фермеров.

Как видно на записи, для того чтобы поймать беглеца, пришлось воспользоваться автомобилем и подсветить дорогу. В итоге благовещенцам удалось его схватить и вернуть домой.

«Вечерний квест! Сейчас смешно от просмотра, а было темно и страшно!», – отмечается в публикации.

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