В Благовещенске ночью с местной фермы сбежал страус. На поиски совершивший побег нелетающей птицы отправились члены семьи, которые занимаются разведением этих экзотических пернатых. Видео поимки страуса опубликовано в Telegram-канале фермеров.

Как видно на записи, для того чтобы поймать беглеца, пришлось воспользоваться автомобилем и подсветить дорогу. В итоге благовещенцам удалось его схватить и вернуть домой.