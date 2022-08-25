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1 час назад

Кабмин РФ не поддержал законопроект о маркировке домашних животных

Кабмин РФ не одобрил проект закона о маркировке домашних животных. Было рекомендовано внести поправки, сообщает РБК.

Кабмин не поддержал законопроект о маркировке домашних животных
Фото: depositphotos/vluedepositphotos/vlue

В правительстве уточнили, что наименование проекта не соотносится с его содержанием.

"Процедуру маркирования и учета домашних животных предлагается осуществлять на добровольной основе. При этом учет животных предлагается осуществлять безвозмездно, по аналогии с правилами учета сельскохозяйственных животных", – говорится в заявлении.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отмечал, что поправки в законопроект о маркировке, которые коснутся домашних животных, позволят привлекать к ответственности хозяев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу.

Парламентарий также уточнял, что учет животных должен быть бесплатным. Кроме того, у граждан должно быть право выбора, как маркировать своего питомца. Среди возможных вариантов Бурматов назвал бирку, клеймо или чип.

Общество,Владимир Бурматов,Госдума,
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