Казаки не захотели видеть Манижу на своем фестивале

Кубанское казачье войско выступило против участия певицы Манижи в фестивале традиционной казачьей культуры "Александровская крепость" в связи с тем, что ранее она высказывалась против проведения специальной военной операции, также казаки могут отказаться от участия в мероприятии в случае присутствия на нем артистки. Об этом сообщается на сайте Кубанского казачьего войска в четверг.

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Ранее оргкомитет фестиваля традиционной казачьей культуры "Александровская крепость", который пройдет осенью в Усть-Лабинске Краснодарского края, сообщал, что певица Манижа, которая в 2021 году представляла Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" с русскоязычной композицией, станет хедлайнером мероприятия.

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"В средствах массовой информации России и Краснодарского края, в социальных сетях появились сведения, что в рамках программы фестиваля "Александровская крепость" планируется выступление певицы Манижи, которая ранее осудила специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Если данный факт подтвердится, казаки Кубанского казачьего войска не будут принимать участия в организации и проведении мероприятий фестиваля. Более того, мы решительно осуждаем даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений президента Российской Федерации и абсолютного большинства жителей нашей страны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что девять добровольческих отрядов казаков Всероссийского казачьего общества, среди которых три отряда Кубанского казачьего войска, принимают участие в специальной военной операции на территории Украины, также казаки участвуют в СВО в составе подразделений ДНР и ЛНР, в общей сложности их численность превышает 6,5 тыс. человек.