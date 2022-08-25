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26 минут назад

Прогноз погоды: глава центра "Метео" спрогнозировал в центральной России резкий переход из лета в осень

Газета.Ruиещё 2

В центральной части России 1 сентября прогнозируется резкий переход от летней жары к осенней прохладе. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.

Спрогнозирован резкий переход из лета в осень в центральной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Переход от жары в осеннюю прохладу обещает быть очень резким. 30 августа еще +27-29°C, 31 августа — грозовые дожди, а уже 1-2 сентября днем — давно позабытые +13-17 градусов°C», — подчеркнул Шувалов.

По его словам, центральный регион страны, своего рода, попадет » из огня да в полымя».

Также метеоспециалист рассчитывает, что календарная осень наступит без каких-либо катаклизмов.

Дать более детальный прогноз по погоде станет возможным за два дня до «слома» погоды, заключил Шувалов.

Ранее в Москве температура воздуха побила рекорд 34-летней давности. При этом новый температурный максимум охватывает последние 70 лет наблюдений на главной метеостанции столицы.

Общество,Александр Шувалов,
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