Появилось видео переполненного отдыхающими пляжа в Сочи

В Сочи в конце августа пляжи по-прежнему переполнены отдыхающими. Последние дни лета многие россияне решили провести на черноморском побережье. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Типичный Сочи», освещающий жизнь курортного города.
«Приморская, Жемчужина, Хаят, Александрийский маяк, все пляжи битком!», – указано в публикации.
Сегодня в Сочи установилась 32-градусная жара, температура воды в море – 27,5 градусов. На пляжах города наблюдается скопление туристов.
Ранее сообщалось, что Сочи за 2022 год посетили рекордные 4 миллиона отдыхающих. Очередной наплыв туристов ожидается и сентябре.