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1 час назад

Появилось видео переполненного отдыхающими пляжа в Сочи

Денис Фьючин

В Сочи в конце августа пляжи по-прежнему переполнены отдыхающими. Последние дни лета многие россияне решили провести на черноморском побережье. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Типичный Сочи», освещающий жизнь курортного города.

«Приморская, Жемчужина, Хаят, Александрийский маяк, все пляжи битком!», – указано в публикации.

Сегодня в Сочи установилась 32-градусная жара, температура воды в море – 27,5 градусов. На пляжах города наблюдается скопление туристов.

Ранее сообщалось, что Сочи за 2022 год посетили рекордные 4 миллиона отдыхающих. Очередной наплыв туристов ожидается и сентябре.

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