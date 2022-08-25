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1 час назад

Дмитрий Певцов высказался против возвращения уехавших из России звезд на телеэкраны

Газета.Ru

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в разговоре с «ОСН» призвал не давать второй шанс «клопам»-артистам, покинувшим страну после начала спецоперации.

Певцов остро отреагировал на возвращение Урганта в эфир
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

«Второй шанс на что? На те же рейтинговые часы в эфирах, главные роли в ведущих театрах и лучшие концертные площадки? Обойдутся», — отрезал Певцов.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что телеведущий Иван Ургант впервые за полгода появился в эфире Первого канала в документальном фильме, посвященном Андрею Кончаловскому. Артист отметил, что в России масса талантливой и патриотичной молодежи. По мнению депутата, именно таким деятелям культуры стоит «давать дорогу». Певцов предложил «клопам» начать свою творческую карьеру с начала, если гордыня позволит.

«Каждый день на работе»: Иван Ургант вернулся в Россию

Ранее Певцов раскритиковал Киркорова за «сатанизм» на концертах.

Общество,Иван Ургант,Дмитрий Певцов,Андрей Михалков-Кончаловский,Госдума,Первый канал,
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