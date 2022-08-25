Певцов остро отреагировал на возвращение Урганта в эфир

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в разговоре с «ОСН» призвал не давать второй шанс «клопам»-артистам, покинувшим страну после начала спецоперации.

«Второй шанс на что? На те же рейтинговые часы в эфирах, главные роли в ведущих театрах и лучшие концертные площадки? Обойдутся», — отрезал Певцов.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что телеведущий Иван Ургант впервые за полгода появился в эфире Первого канала в документальном фильме, посвященном Андрею Кончаловскому. Артист отметил, что в России масса талантливой и патриотичной молодежи. По мнению депутата, именно таким деятелям культуры стоит «давать дорогу». Певцов предложил «клопам» начать свою творческую карьеру с начала, если гордыня позволит.