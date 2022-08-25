Адвокат Шевчука оценил шансы на обжалование штрафа музыканту

Адвокат лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука Александр Передрук в беседе с NEWS.ru оценил шансы на обжалование приговора по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. По его словам, сторона защиты считает свои доводы достаточным основанием для отмены постановления уфимского суда. Ранее Шевчука признали виновным в публичной дискредитации российской армии, ему назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Довольно сложно оценивать шансы, все-таки это не лотерея. Мы считаем, что доводы нашей жалобы должны являться основанием для отмены постановления, дело необходимо прекратить, — заявил Передрук.

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Адвокат отметил, что регулярно находится на связи с Шевчуком. Именно музыкант были инициатором подачи жалобы в Верховный суд Башкирии.

В середине мая после концерта в Уфе на Шевчука был составлен административный протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ. Исполнитель критически высказался о боевых действиях на Украине и сравнил Родину с нищей старушкой.

По данным РБК, Шевчук задавал зрителям неудобные вопросы, которые могли зародить в них сомнения относительно действий ВС РФ на территории Украины, именно это и стало основной причиной составления административного протокола на музыканта.

Дело против лидера группы «ДДТ» было направлено в Советский районный суд Уфы, затем оно было передано в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству самого Шевчука. После этого санкт-петербургский суд вернул документы в Уфу из-за того, что они были некорректно оформлены.

Адвокат лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука Александр Передрук в беседе с «Фонтанкой» объяснил желание музыканта обжаловать штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Апелляционная жалоба была направлена в Верховный суд Башкирии 25 августа почтой. Претензии к постановлению Советского районного суда Уфы, признавшего музыканта виновным в дискредитации российской армии, изложены в девяти пунктах. Например, защита настаивает, что суд необоснованно лишил Шевчука права на разбирательство его дела по месту жительства — в Петербурге. В Уфе же отказ передать материалы в Петербург объясняли нежеланием затягивать процесс.

Также Передрук считает, что Шевчука необоснованно строго наказали за «мирное выражение пацифистского мнения».

«Обжалуемое постановление является незаконным и необоснованным, вынесено с нарушением конституционных прав Ю. Ю. Шевчука, в связи с чем подлежит отмене Верховным судом Республики Башкортостан с прекращением производства по делу об административном правонарушении», — отмечается в жалобе.

Лидер рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук обжаловал постановление Советского районного суда Уфы о назначении ему штрафа в 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщил ТАСС адвокат музыканта Александр Передрук.

В тексте жалобы (имеется в распоряжении ТАСС) защита Шевчука просит отменить постановление суда и прекратить производство по делу.

"Прошу суд <...> постановление Советского районного суда города Уфы Республики Башкортостан от 17 августа 2022 года по делу об административном правонарушении № 5-803/2022 отменить; <...> производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, в отношении Шевчука Юрия Юлиановича 16 мая 1957 года рождения, прекратить", - говорится в жалобе.

Рассматривать апелляцию будет Верховный суд Башкирии.

Лидер рок-группы ДДТ заявил, что выступал против военных конфликтов «в любой стране и в любые времена». Заявление музыканта на судебном заседании в Уфе огласил его адвокат Александр Передрук.

«Я выступал против войн во Вьетнаме, Афганистане, Югославии, Чечне, Абхазии, Грузии, Осетии, в Карабахе, Ираке и так далее, — подчеркнул музыкант. — Считаю, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путем».

Он также напомнил, что написал свою знаменитую песню «Не стреляй» еще в 1980 году. Заявление артиста опубликовал в соцсетях юрист Павел Чиков.

Суд Уфы объяснил, за что лидер ДДТ Юрий Шевчук получил штраф в размере 50 тысяч рублей. Текст мотивировочной части судебного постановления цитирует РБК.

Как сказано в документе, во время концерта в Уфе 18 мая Шевчук задавал публике вопросы, которые заставляли усомниться в целях спецоперации России на Украине.

«Задавая [перед выступлением в Уфе] вопросы, Шевчук Ю.Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку событиям, происходящих на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении СВО, подменяя и компрометируя цели и задачи использования ВС РФ при осуществлении СВО», — отмечается в постановлении.

При этом, как посчитал суд, необязательно было озвучивать слова «Вооруженные силы РФ» или «армия». В материале также указывается, что музыкант высказывал «негативные выражения» в адрес президента России.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук намерен обжаловать решение суда по делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале RTVI.

Шевчук рассказал, что приговор обжалует его адвокат. Александр Передрук, представляющий сторону музыканта в суде, также подтвердил это заявление.

«Решение суда считаю незаконным, мы будем его обжаловать, как только получим копию постановления. Сегодня была озвучена только резолютивная часть. Обещали, что завтра его изготовят и отправят по почте, поэтому, полагаю, в течение недели документ получим. Дальше все будет рассматривать уже Верховный суд республики», — высказался он.

Музыкант Юрий Шевчук прокомментировал ситуацию с концертами коллектива ДДТ в России. Как рассказала Ксения Собчак в своем Telegram-канале, исполнитель заявил, что группа пока не может выступать в РФ из-за якобы существующих списков запрещенных в стране музыкантов.

«Но я лично продолжу и дальше говорить о происходящем в песнях и на других платформах», — заявил он.

Шевчук добавил, что коллектив зовут выступать на Западе, однако решения по зарубежным гастролям пока нет. По мнению музыканта, в текущей ситуации важнее «продвигать идеи мира» среди россиян.

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru назвал «мужчиной» певца Юрия Шевчука за то, что он высказал свою гражданскую позицию, находясь в России.

«Тут надо понимать, что Шевчук высказал свое мнение, находясь в России. Он не покинул Родину, он мужчина. И неважно, кто и что про него говорит», — подчеркнул Пригожин.

Он похвалил Шевчука за высказывание в России собственного мнения, которое «не всем нравится».

«Тут самое главное, что каждый конкретный человек предлагает обществу взамен», — заключил продюсер.

Музыкант Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи» обвинил лидера «ДДТ» Юрия Шевчука и лидера «Машины времени» Андрея Макаревича в звездной болезни, которая застилает глаза человеку в оценке реальности. Об этом сообщает «АиФ».

Самойлов заявил, что осудившие спецоперацию коллеги не разобрались в ситуации на Украине. Он не знает, что помешало артистам изучить этот вопрос, добавил музыкант.

«Все нужно рассматривать в комплексе. Любой здравомыслящий человек понимает, что война началась восемь лет назад, а подготовка к ней еще раньше. И причиной ее стал госпереворот и пришедший к власти нацистский режим», — считает экс-участник «Агаты Кристи».

Он заявил, что сам не поддерживает войны, но России, по его словам, не оставили выбора.

«Мои коллеги из рок-цеха не хотят этого понимать, поэтому занимают антивоенную позицию», — добавил Самойлов.