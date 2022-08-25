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46 минут назад

Гигантскую очередь за билетами на матч в Воронеже сняли на видео

Денис Фьючин

Болельщики в Воронеже выстроились в гигантскую очередь в кассу за билетами на предстоящий футбольный матч, который состоится между «Факелом» и «Спартаком». Соответствующее видео публикует Telegram-канал SHOT.

«Стоят староверы, любители очередей, касс, бумажных билетов. Вопрос, дождутся ли они? Потому что кассы открываются только через два часа. Вон счастливчики в первых рядах стоят, кассы штурмуют», – комментирует происходящее автор ролика.

Встреча воронежского «Факела» со столичным «Спартаком» намечена на 27 августа.

Общество,Интернет,Видео,Спартак,
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