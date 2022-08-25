Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, но является одним из его рабочих инструментов, сообщил врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев. По его мнению, главная угроза внедрения нейросетей в медицину состоит в том, что молодые специалисты будут полностью опираться на данные компьютера, а не на свой опыт и знания, пишет «Царьград».

Прокофьев объяснил, что сейчас нейросети помогают в исследовании анализов и постановке диагнозов, однако врачам важно не слепо доверять искусственному интеллекту, который сам может ошибаться, а смотреть на ситуацию своим «опытным глазом» и самим приходить к определенным выводам.

Видео дня

Если молодые врачи, которые будут приходить работать в медучреждения, начнут использовать только данные нейросети, это чревато рисками. Потому что если такие специалисты вдруг лишатся доступа к Интернету и компьютерным базам, они останутся вообще без знаний, — предупредил врач.

В столице начался пилотный проект по цифровой трансформации патоморфологических исследований: врачи создают цифровые копии биоматериалов и единую базу гистологических изображений, на основе которой начнут тестировать и обучать технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рамках московского стандарта онкологической помощи в столице действует сеть патоморфологических лабораторий, оснащенных суперсовременным оборудованием. В них проводятся гистологические, молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования, от которых зависит своевременная постановка диагноза и планирование лечения онкологических заболеваний с учетом индивидуальных характеристик опухоли. Мы делаем следующий шаг для повышения качества, точности и оперативности диагностики - в двух городских онкобольницах №1 и 62 запускаем пилотный проект по цифровизации патоморфологических лабораторий», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

По словам заммэра, работа с цифровыми копиями биоматериалов будет возможна как онлайн (прямо во время процедуры диагностики), так и постфактум (на базе данных ЕМИАС). Ими сможет пользоваться и сам пациент, например, при визите к другому специалисту. Для этого не придется привозить биоматериал для анализа в клинику - изучить его цифровую копию можно будет в ЕМИАС.

«В пилотном проекте принимают участие цифровые сервисы трех российских разработчиков. До конца этого года врачи-патоморфологи двух онкобольниц будут отслеживать качество сканирования материала, скорость обработки данных, а также проверять каждый результат проведенных при помощи данных сервисов исследований. После того как апробация будет завершена, лучший из трех сервисов будет внедрен во все московские онкологические больницы», - пояснила Анастасия Ракова.

Уточняется, что при апробации сервисов будут учитывать более 60 параметров: показатели мощности, скорости обработки данных и сканирования, качество, точность и многие другие. Важно также, чтобы была возможность демонстрировать цифровые изображения на онлайн-консилиумах. В рамках пилотного проекта три сервиса будут хранить загруженное в них цифровое изображение патоморфологического материала и по запросу отправлять его патоморфологу для просмотра и составления заключения. Одно исследование смогут оценить несколько специалистов.

Как отметила Анастасия Ракова, в перспективе благодаря хранению цифровых копий биоматериалов планируется создать крупнейший банк данных и на его основе обучить нейросети для помощи в патоморфологических исследованиях. Совместно со столичными онкологами и Московским центром инновационных технологий в здравоохранении начался эксперимент по внедрению искусственного интеллекта для диагностики онкозаболеваний. Уже более двух лет успешно реализуется эксперимент по применению компьютерного зрения в радиологии, применить опыт можно будет и в патоморфологии.

Также в столице тестируют решения на основе искусственного интеллекта - первую в мире нейросеть для определения онкозаболеваний прямой и толстой кишки (Medical Neuronets) на большом потоке пациентов и технологию для диагностики онкологии предстательной железы (PathVision). После этого эксперты смогут продолжить обучение умных алгоритмов на больших данных.

«Внедрение таких сервисов позволит улучшить качество и скорость выявления злокачественных новообразований. Проект будет также способствовать развитию образовательного процесса для специалистов-онкопатоморфологов по всей стране. Используя оцифрованные изображения, загруженные в архив, мы планируем создать виртуальные атласы для обучения и повышения квалификации специалистов», - приводятся в материале слова Анастасии Раковой.

Дополняется, что цифровизацией патоморфологических лабораторий занимается городской департамент здравоохранения и его Московский центр инноваций (Медтех). Новый стандарт онкологической помощи внедряют в столице с 2019 года. По нему всю медицинскую помощь пациентам с онкологическими заболеваниями оказывают в шести специализированных центрах - на базе онкобольниц №1, 62, имени Боткина, имени Плетнева, а также Московского клинического научно-практического центра имени Логинова и Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

Централизованные патоморфологические лаборатории оснащены самым современным оборудованием. При подозрении на злокачественное новообразование в непрофильном стационаре или поликлинике биопсийный или операционный материал направляют в такую лабораторию. Это позволяет повысить качество диагностики и ускорить постановку диагноза. На амбулаторном уровне медпомощь оказывают в восьми центрах. Такая концентрация ресурсов позволяет обеспечить преемственность в лечении пациентов и обеспечить его высокое качество с момента первичного обращения до завершения процедур и последующего наблюдения.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых стандартах экстренной медицинской помощи в городе.

Как отметил Собянин на своем сайте, необходимо добиться улучшений в сфере лечения травм, отравлений, обострения хронических заболеваний и других экстренных состояний.

«Для этого еще в 2018 году мы приняли решение о создании скоропомощных комплексов в городских стационарах, равномерно расположенных по территории города. Всего их будет шесть – в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М.Буянова, ГКБ им. В.В. Вересаева и ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. В 2023 году они уже вступят в строй», — написал он.

Собянин добавил, что все скоропомощные корпуса будут оснащены современным медицинским оборудованием: компьютерными и магнитно-резонансными томографами, аппаратами ультразвуковой, рентгеновской, эндоскопической, ангиографической и лабораторной диагностики и многими другими.

В таких комплексах пациентов обследуют, поставят диагноз, окажут срочную помощь, а при необходимости прооперируют. Как подсчитали специалисты, в год в Москве около полумиллиону человек требуется экстренная помощь.

Специалисты разработали 87 пошаговых алгоритмов, которые описывают действия врачей и медсестер с момента доставки пациента в приемное отделение до начала лечения. Каждый алгоритм будут отрабатывать на специально созданном образовательном полигоне, чтобы довести действия врачей до автоматизма.

Собянин рассказал, что потоки больных разделят на три категории: красную (нельзя ждать ни минуты), «желтую» (требуется срочная помощь) и «зеленую» (все более или менее в порядке). Пациенты «красной» категории будут немедленно направлены в реанимацию или в экстренную операционную. Пациентам «желтой» и «зеленой» категории будут помогать по принципу «врач – к пациенту», когда после быстрого оформления в приемном отделении пациента размещают в диагностическом зале и все осмотры и процедуры происходят у кровати больного.

Скоропомощные комплексы будут работать в безбумажной цифровой среде. Врачам будет доступна помощь искусственного интеллекта, но все решения он будет принимать сам. Также врач сможет пользоваться шлемом (очками) дополненной реальности, создающий эффект присутствия.

Еще одним нововведением станет работа социальных координаторов, которые будут помогать решать бытовые проблемы попавшего в больницу пациента (забрать детей из школы, пристроить оставшуюся дома собаку или кошку и другие). Также на помощь придут профессиональные психологи. Для родственников, которые хотят получить информацию о состоянии пациента, создадут социальные контакт-центры.

Собянин добавил, что новые принципы работы должен разделять каждый врач и медицинская сестра.

«Именно поэтому разработчиками стандарта стали не теоретики, часто витающие в облаках, а практикующие врачи и медсестры с огромным опытом работы в приемных отделениях экстренной помощи. Уверен, что новый стандарт экстренной помощи будет хорошо принят медицинским сообществом. И поможет спасти тысячи человеческих жизней», — заключил он.

Специалисты Первого Московского медицинского университета имени Сеченова обучили искусственный интеллект помогать врачам в постановке диагноза, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе университета.

«Ученые Центра анализа сложных систем Сеченовского университета разработали цифровую методику постановки диагноза. С ее помощью время лечения пациента может быть сокращено до 20%», – говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, благодаря использованию информации, полученной от аппаратов компьютерной томографии, кардиостимуляторов, инсулиновых измерителей, аппаратов МРТ, кардиорегистраторов и другой медицинской техники искусственный интеллект смог представить пациента в виде функционирующей биологической и химической системы.

Разработанные алгоритмы помогают спрогнозировать реакцию каждого конкретного организма на лечение и точно определить, как назначенная терапия влияет на состояние здоровья больного, пояснили в университете.

Созданная методика позволяет подбирать наиболее оптимальную модель лечения, добавили в пресс-службе.

Сеченовский университет начал разработку первого в России приложения для самостоятельного определения депрессивных состояний, которое будет работать на основе искусственного интеллекта. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе университета.

«Ученые Сеченовского университета объединились с IT-экспертами и разрабатывают новый тип приложения: скрининг депрессивных расстройств на основе искусственного интеллекта», — заявили в пресс-службе.

При помощи анализа речи пользователя в коротких голосовых записях алгоритм будет определять маркеры депрессии. В университете отметили, что поставить точный диагноз приложение не сможет, но рекомендует обратиться за помощью в случае необходимости и поможет составить дальнейший план действий.

Руководитель проекта, директор Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского Университета Беатрисы Волель пояснил, что специалистам «удалось собрать достаточно данных, чтобы подтвердить, что для пациентов с депрессивными симптомами характерно большое число специфических речевых особенностей», выраженных в скорости речи, ее интонационной окраске, паузах между словами и других параметрах.

«Машинное обучение позволит алгоритму отбирать необходимые параметры на основе больших выборок данных», — добавил он.

Почти половина граждан, обратившихся в единую справочную службу Москвы с начала года, получили ответы на свои вопросы от голосового помощника без привлечения оператора. Искусственный интеллект за несколько секунд находит и предоставляет нужную информацию. За первые полгода на номер: +7 495 777-77-77 поступило более 28 миллионов звонков. 44,5 процента из них полностью обработал робот — это на семь процентов больше, чем годом ранее, отметили в столичном Департаменте информационных технологий.

«Все больше москвичей доверяют голосовому помощнику и получают нужную информацию без привлечения человека. Робот консультирует и предоставляет услуги быстрее (при этом без потери качества), а операторы могут уделять больше времени не типовым вопросам, а решению сложных задач, требующих особого внимания. Среднее время диалога с голосовым помощником составляет всего две минуты (тогда как этот же разговор с оператором займет на 1,5 минуты больше). За это время виртуальный ассистент успевает выслушать обратившегося, уточнить дополнительную информацию, найти ответ в базе знаний и озвучить его человеку», — рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Виртуальный оператор может помочь горожанам по вопросам, охватывающим более 150 тем. Чаще всего позвонившие просят робота дать контакты городских ведомств и коммунальных служб, а также сообщить о готовности документов.

Перечень проблем, по которым голосовой помощник консультирует горожан, постоянно расширяется. Недавно команда разработчиков научила робота отвечать на вопросы о перерасчете за отопление и статусе предпенсионера. Кроме того, виртуальный ассистент уведомляет граждан о готовности документа по заявке, оставленной ими во время посещения центров госуслуг. Если документ не готов, то по желанию заявителя виртуальный ассистент может составить повторное обращение. С начала 2021 года москвичи создали уже почти 600 тысяч таких заявок.