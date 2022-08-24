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1 час назад

В тюменской больнице родителям отдали новорожденную дочь без кончика носа

Газета.Ru

В Тюмени родители обнаружили у новорожденной дочери деформацию носа после того, как она провела несколько месяцев в реанимации. Об этом сообщает издание «Губерния».

Родителям отдали новорожденную дочь без кончика носа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После рождения девочку перевели в реанимацию из-за того, что у нее был слишком маленький вес. Ее мать ждала тройню — остальные дети родились без патологий.

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Врачи диагностировали у новорожденной некроз кишечника и подозревали тахикардию. Когда девочку выписали, то родители заметили у нее отсутствие кончика носа.

По словам лечащего врача, дело оказалось в кислородной в маске, которая находилась на лице девочки несколько месяцев, и привела к деформации.

Родители сообщили о произошедшем в Следственный комитет, прокуратуру и полицию. Местный департамент здравоохранения инициировал собственную проверку.

Ранее сообщалось, что присяжные признали калининградских врачей Белую и Сушкевич виновными в убийстве младенца.

Общество,Следственный комитет,
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