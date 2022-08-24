Прогноз погоды: жару в России сменят ураганы

Через неделю на смену жаре в Центральной части России придут ураганы. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» сделал специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин.

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По его словам, из-за происходящих изменений в температурных параметрах и потоках воздушных масс в атмосфере, в мире все чаще стали появляться «тепловые купола». Юлкин уверен, что данных явлений в будущем станет еще больше, их температура также будет лишь расти.

Кроме того еще одной неприятной стороной «тепловых куполов» является резкая смена погоды, добавил климатолог.

«На их место приходит наконец зашедший откуда-нибудь холодный поток. На разнице температур возникают жуткие зоны ураганных ветров, что мы сейчас наблюдаем в Европе, и то, что мы скорее всего будем наблюдать в России через неделю», — отметил он.