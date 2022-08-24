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1 час назад

Психотерапевт рассказал, как предотвратить осеннюю депрессию

Елена Прошина

Врач-психотерапевт московской психиатрической клинической больницы № 4 Полина Свечникова рассказала о том, как предотвратить приход осенней депрессии. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Психотерапевт рассказал, как предотвратить осеннюю депрессию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам эксперта, профилактику следует начинать уже в августе. Основная причина осенней хандры – недостаток солнечного света, который приводит к нарушению выработки серотонина. Напомним, что именно серотонин, известный также как «гормон радости», отвечает за активность, бодрость и хорошее настроение.

«Отсюда может возникать такое состояние, как сезонное аффективное расстройство. Поэтому важно заранее подготовить себя к этому периоду. Можно задуматься о том, чтобы уже в августе-сентябре регулярно устраивать себе дневные хотя бы десятиминутные прогулки. Хорошо будет заняться каким-то творческим хобби, чтобы к ноябрю, когда обычно приходится пик сезонной депрессии, это вошло в привычку и вы получали бы удовольствие и радость от своего занятия», – советует Полина Свечникова.

Кроме того, врач предупреждает, что внезапная тяга к сладостям может сигнализировать о недостаточной выработке гормона счастья. По словам Свечниковой, это можно обратить себе на пользу.

«Если от сладостей отказаться очень сложно, можно попробовать заменять их другими, более полезными продуктами – фруктами, ягодами, различными согревающими или бодрящими чаями, главное – чтобы употребление этих продуктов приносило удовольствие», – подсказал эксперт.

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