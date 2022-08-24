Психотерапевт рассказал, как предотвратить осеннюю депрессию

«Отсюда может возникать такое состояние, как сезонное аффективное расстройство. Поэтому важно заранее подготовить себя к этому периоду. Можно задуматься о том, чтобы уже в августе-сентябре регулярно устраивать себе дневные хотя бы десятиминутные прогулки. Хорошо будет заняться каким-то творческим хобби, чтобы к ноябрю, когда обычно приходится пик сезонной депрессии, это вошло в привычку и вы получали бы удовольствие и радость от своего занятия», – советует Полина Свечникова.