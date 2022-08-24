Мужчина одновременно заразился ВИЧ, COVID-19 и оспой обезьян

В Италии зафиксировали первый случай одновременного заражения ВИЧ, COVID-19 и оспой обезьян. Заболевания обнаружили у гражданина страны, вернувшегося из Испании. Об этом сообщает il Messaggero со ссылкой на научное исследование в Journal of Infection.

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Отмечается, что первые симптомы заболеваний итальянец почувствовал в июле, когда вернулся из Испании, где провел девять дней. У него поднялась температура, болело горло и голова и на животе появилась сыпь. Через три дня он сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Когда же сыпь начала распространяться по телу мужчины он обратился в службу скорой помощи больницы сицилийского города Катания. Местные врачи, проведя необходимые анализы, обнаружили у него ВИЧ и оспу обезьян. При этом симптомы второй практически исчезли к тому времени.

Известно, что во время пребывания в Испании итальянец имел незащищенный половой контакт с мужчинами, что, очевидно, и стало причиной заражения им ВИЧ и оспой обезьян. Помимо этого пациент страдает от биполярного расстройства и принимает соответствующие медикаменты. На данный момент мужчину уже выписали из больницы.