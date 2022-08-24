Мужчина одновременно заразился ВИЧ, COVID-19 и оспой обезьян

В Италии зафиксировали первый случай одновременного заражения ВИЧ, COVID-19 и оспой обезьян. Заболевания обнаружили у гражданина страны, вернувшегося из Испании. Об этом сообщает il Messaggero со ссылкой на научное исследование в Journal of Infection.
Отмечается, что первые симптомы заболеваний итальянец почувствовал в июле, когда вернулся из Испании, где провел девять дней. У него поднялась температура, болело горло и голова и на животе появилась сыпь. Через три дня он сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Когда же сыпь начала распространяться по телу мужчины он обратился в службу скорой помощи больницы сицилийского города Катания. Местные врачи, проведя необходимые анализы, обнаружили у него ВИЧ и оспу обезьян. При этом симптомы второй практически исчезли к тому времени.
Известно, что во время пребывания в Испании итальянец имел незащищенный половой контакт с мужчинами, что, очевидно, и стало причиной заражения им ВИЧ и оспой обезьян. Помимо этого пациент страдает от биполярного расстройства и принимает соответствующие медикаменты. На данный момент мужчину уже выписали из больницы.
По мнению исследователей, данный инцидент указывает на то, что преобладающим путем передачи инфекции могут быть половые отношения. Также они установили, что вирус оспы обезьян продолжает находиться в организме человека спустя 20 дней после клинической ремиссии.