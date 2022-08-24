Швыдкой сообщил об отмене церемонии вручения ТЭФИ

В 2022 году церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ не состоится. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой . Его слова приводит «Интерфакс».

По его мнению, в контексте ситуации на Украине проведение церемонии ТЭФИ, которая «всегда была праздником и проходила в атмосфере повышенной радости», неуместно и нецелесообразно. При этом он сообщил, что «ТЭФИ-Регион» отменять не стали, конкурс пройдет в конце ноября в Санкт-Петербурге. Всего он будет включать в себя три этапа, отметил Швыдкой.