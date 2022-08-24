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37 минут назад

Швыдкой сообщил об отмене церемонии вручения ТЭФИ

Елена Прошина

В 2022 году церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ не состоится. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Его слова приводит «Интерфакс».

Швыдкой сообщил об отмене церемонии вручения ТЭФИ
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, в контексте ситуации на Украине проведение церемонии ТЭФИ, которая «всегда была праздником и проходила в атмосфере повышенной радости», неуместно и нецелесообразно. При этом он сообщил, что «ТЭФИ-Регион» отменять не стали, конкурс пройдет в конце ноября в Санкт-Петербурге. Всего он будет включать в себя три этапа, отметил Швыдкой.

ТЭФИ — национальная премия РФ за высшие достижения в области телевизионных искусств. Ее учредил фонд «Академия российского телевидения» 21 октября 1994 года.

Общество,Михаил Швыдкой,
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