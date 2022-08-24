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1 час назад

Онищенко: школьники «сдетонируют» эпидемическую ситуацию

Елена Прошина

Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предупредил, что с началом учебного года стоит ожидать ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Онищенко: школьники «сдетонируют» эпидемическую ситуацию
Фото: ТАССТАСС

«Мы с вами через неделю за парты посадим 17,5 млн детей школьного возраста. Вы скажете: "А школьники вроде не болеют". Но школьники "сдетонируют" эпидемическую ситуацию, потому что они приедут со всех сторон», – заявил академик РАН.

Он также добавил, что в образовательных учреждениях происходит процесс «противоэпидемичивания», когда учащиеся привозят из разных регионов различные респираторные вирусы, которые впоследствии начинают передаваться между учениками. Кроме того, Онищенко подчеркнул, что, вопреки слухам, COVID-19 может передаваться через детей.

В заключении Онищенко объявил о том, что с началом сезона гриппа в некоторых регионах будут ужесточать масочный режим. В первую очередь это коснётся работников общественного питания, больниц и поликлиник.

С мнением Онищенко согласен главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Ранее он поделился своими прогнозами на возможный пик заболеваемости COVID-19.

Общество,Анатолий Альтштейн,Геннадий Онищенко,РАН,
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