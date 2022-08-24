Российское общество «Знание» проведет новую акцию

В России пройдет организованная российским обществом «Знание» третья просветительская акция для школьников и студентов «Поделись своим Знанием». Сроки проведения акции с 1 по 9 сентября.

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Отмечается, что в рамках двух первых акций было организовано свыше 10 тыс. разнообразных просветительских мероприятий, в которых приняли участие порядка 200 тыс. участников. Трансляции лекций получили 350 тыс. просмотров.

Крупные отечественные предприниматели, ведущие ученые, легендарные спортсмены, деятели культуры и искусства прочитают лекции в городах по всей территории страны.

Гендиректор общества Максим Древаль пояснил, что «знания лучше всего усваиваются при передаче напрямую от человека другим людям – это достоверно, понятно, надежно».

Цель организаторов - дать возможность учащимся расширить свой кругозор, стать увереннее за счет общения с успешными, состоявшимися людьми.

Эта акция является важной частью федерального Просветительского марафона «Знание». Он начнется в последний день лета, 31 августа, и продлится в течение трех дней, до 2 сентября.

Его программа очень насыщенная. В нее входят разнообразные лекции, мастер-классы, беседы, литературные гостиные и другие просветительские мероприятия. Они пройдут в культурных организациях, спортивных учреждениях, центрах молодежи.

Эксперты расскажут школьникам и студентам о настоящем и будущем России, о перспективах развития государства. Кроме того, они подскажут, какие профессии наиболее востребованные, какие изменения ожидаются на рынке труда.