Cветлана Светличная попала в больницу

Актриса Светлана Светличная попала в больницу. Об этом рассказал сын артистки Алексей Ивашов в беседе с Telegram-каналом «Звездач».
Как сообщил сын звезды «Бриллиантовой руки», актриса находится в клинике в профилактических целях.
«Чувствует себя нормально, скоро выписывается. Все у нее в порядке. Меня туда не пускают, я туда один раз ездил, Ольгу пускают, мою жену», — поделился Ивашов.
Он отметил, что мать находится в неплохих условиях: усиленное питание, сиделка и прогулки. Сын актрисы добавил, что ей не делают уколы.
Ранее Светличная прошла терапию в психиатрической больнице после инсульта.