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1 час назад

Актриса Светличная попала в больницу

Газета.Ru

Актриса Светлана Светличная попала в больницу. Об этом рассказал сын артистки Алексей Ивашов в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Cветлана Светличная попала в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил сын звезды «Бриллиантовой руки», актриса находится в клинике в профилактических целях.

«Чувствует себя нормально, скоро выписывается. Все у нее в порядке. Меня туда не пускают, я туда один раз ездил, Ольгу пускают, мою жену», — поделился Ивашов.

Он отметил, что мать находится в неплохих условиях: усиленное питание, сиделка и прогулки. Сын актрисы добавил, что ей не делают уколы.

Подруга рассказала о болезни Светличной

Ранее Светличная прошла терапию в психиатрической больнице после инсульта.

Общество,Светлана Светличная,
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