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22 минуты назад

Россиянам назвали срок ухудшения ситуации с COVID

Алиса Селезнёва

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшится после того, как дети пойдут в школы. Такое мнение ТАСС высказал академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

«Мы с вами через неделю за парты посадим 17,5 миллионов учащихся. Именно они «сдетонируют» эпидемическую ситуацию, потому что они приедут со всех сторон», - пояснил эксперт.

По словам Онищенко, в образовательных учреждениях происходит процесс «противоэпидемичивания», так как школьники начинают обмениваться респираторными заболеваниями, привезенными из разных регионов. Также дети могут стать источником передачи COVID-19.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что условием возвращения масочного режима в России станет рост суточной заболеваемости коронавирусом до 60 тысяч человек.

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