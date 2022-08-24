Россиянам назвали срок ухудшения ситуации с COVID

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшится после того, как дети пойдут в школы. Такое мнение ТАСС высказал академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
«Мы с вами через неделю за парты посадим 17,5 миллионов учащихся. Именно они «сдетонируют» эпидемическую ситуацию, потому что они приедут со всех сторон», - пояснил эксперт.
По словам Онищенко, в образовательных учреждениях происходит процесс «противоэпидемичивания», так как школьники начинают обмениваться респираторными заболеваниями, привезенными из разных регионов. Также дети могут стать источником передачи COVID-19.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что условием возвращения масочного режима в России станет рост суточной заболеваемости коронавирусом до 60 тысяч человек.