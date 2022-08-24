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1 час назад

Канделаки высмеяла санкции Канады против ее мужа

Елена Прошина

Телеведущая Тина Канделаки в своем Телеграм-канале отреагировала на включение мужа Василия Бровко в санкционный список Канады.

«Ну что, раз канадские власти включили в новый санкционный список моего мужа, а без него я не отдыхаю, перспективы мои сузились до невозможности. Не прилететь мне теперь в свое шале в Квебеке на частном джете. Не заехать в него на шестиметровом Майбахе и не увидеть, как меня и моего супруга приветствует канадская прислуга», - написала Канделаки.

Телезвезда пошутила, что вычеркивает еще одну страну на своей карте, а отдыхать теперь будет в Сочи, Крыму и Севастополе.

Ранее Канделаки пожаловалась, что ей ежедневно поступают многочисленные угрозы. Она опубликовала один такой диалог, где некий мужчина заявляет, что украинские диверсанты вычислили ее адрес и предупреждает, чтобы ведущая «ждала гостей».

Общество,Видео,Василий Бровко,Тина Канделаки,
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