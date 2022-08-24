«Агрессия у тебя алкоголическая»: Соловьев обратился к Лазаревой

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение признанной иноагентом актрисы Татьяны Лазаревой. В шоу «Полный контакт» на своем канале «Соловьев Live» он опубликовал фрагмент выступления знаменитости в Испании.

Фото: ТАСС ТАСС

«Вглядитесь в эту тяжело пьющую и некрасиво стареющую женщину. Агрессия, Танюх, у тебя алкоголическая», — заявил журналист.

По мнению Соловьева, Лазарева является настоящим предателем России и выбрала этот путь осознано. Кроме того, по словам ведущего, свой талант она пропила, как и любовь телезрителей.