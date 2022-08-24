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39 минут назад

«Агрессия у тебя алкоголическая»: Соловьев обратился к Лазаревой

Никита Бородкин

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение признанной иноагентом актрисы Татьяны Лазаревой. В шоу «Полный контакт» на своем канале «Соловьев Live» он опубликовал фрагмент выступления знаменитости в Испании.

«Агрессия у тебя алкоголическая»: Соловьев обратился к Лазаревой
Фото: ТАССТАСС

«Вглядитесь в эту тяжело пьющую и некрасиво стареющую женщину. Агрессия, Танюх, у тебя алкоголическая», — заявил журналист.

По мнению Соловьева, Лазарева является настоящим предателем России и выбрала этот путь осознано. Кроме того, по словам ведущего, свой талант она пропила, как и любовь телезрителей.

Напомним, что после начала спецоперации Татьяна Лазарева уехала из России вместе с детьми и поселилась в Испании. Она неоднократно критиковала действия Кремля и становилась участником различных политических передач на Западе. В июле Минюст признал Лазареву лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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