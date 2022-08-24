«В мире нет такого»: Лебедев рассказал о проекте российского флага будущего

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал о работе над проектом российского флага будущего. В эфире на «Русском радио» он раскрыл детали наработок — в новом триколоре белый, синий и красный цвета будут плавно переходить в градиент.

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«Это бомбически красиво. Ни одного флага в мире нет такого», — заявил дизайнер.

Также Лебедев рассказал о своем отношении к флагу США. По его мнению, 13 полос и 50 звезд подробно и красиво рассказывают историю страны, однако использование такого количества деталей — перебор.