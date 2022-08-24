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56 минут назад

«Мы хотим дружить»: петербуржцев обеспокоило ограничение выдачи виз в Финляндию

Елена Прошина

Жители Санкт-Петербурга настороженно восприняли новость о том, что Финляндия ограничивает выдачу виз. Россияне надеются, что ограничения будут временными. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на финское издание Yle.

«Мы хотим дружить»: петербуржцев обеспокоило ограничение выдачи виз в Финляндию
Фото: ТАССТАСС

Начиная с сентября финская сторона ежедневно будет рассматриваться 500 заявлений, из них только 100 — на выдачу туристических виз. Руководитель туристического агентства Мария Бантышева считает, что это очень мало. По ее мнению, такая мера ударит по обеим странам.

«От этого зависит работа автобусов и магазинов в Лаппеенранте. Все взаимосвязано», — перечисляет Бантышева.

Житель Петербурга Роман также считает, что от этой ситуации страдают как россияне, так и финны. Финляндия теряет деньги из-за нехватки российских туристов. Кроме того, по его наблюдениям, около автозаправок недалеко от финской границы стоят в основном машины с финскими номерами.

Как отмечает издание, петербуржцы часто ездят в Финляндию к друзьям и родственникам, а также за покупками. Однако теперь они будут этого лишены.

Петербуржцы в беседе с изданием признались, что хотели бы дружить с финнами, с негативным отношением к себе они не сталкивались.

«Мы хотим дружить с финнами — независимо от политической ситуации. В любом случае, мне хотелось бы. Я миролюбивый человек», — объяснил житель Петербурга Александр Гриц.

Неоднократно приезжавший в Финляндию врач Валерий Катюхин заявил, что относится к визовым ограничениям спокойно, но надеется, что это временно.

«Мы соседи. Нам нужно жить в мире и добре», — пояснил Катюхин.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна замедлила выдачу туристических виз россиянам. Теперь визы будут выдаваться не так быстро, как раньше.

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