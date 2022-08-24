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1 час назад

Изображения мин «Лепесток» появились у здания посольства США в Москве

Елена Прошина

В российской столице около здания посольства США со стороны Новинского бульвара неизвестные нанесли на тротуар изображения мин «Лепесток». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Изображения мин «Лепесток» появились у здания посольства США в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под картинками с минами также указан QR-код. Что он означает пока неизвестно. Изображение мин может отсылать к подрывам в Донецке. В использовании «Лепестков» местные власти обвинили ВСУ. Кроме того, такие мины находили в приграничных районах Белгородской области.

Ранее штаб обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что при детонации мины «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка пострадала девушка 1997 года рождения. Инцидент произошел на улице Краснознаменной. Всего в Донецке зафиксировано уже 46 случаев подрыва граждан на минах «Лепесток». Пострадали в том числе двое детей.

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