Изображения мин «Лепесток» появились у здания посольства США в Москве

В российской столице около здания посольства США со стороны Новинского бульвара неизвестные нанесли на тротуар изображения мин «Лепесток». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Под картинками с минами также указан QR-код. Что он означает пока неизвестно. Изображение мин может отсылать к подрывам в Донецке. В использовании «Лепестков» местные власти обвинили ВСУ. Кроме того, такие мины находили в приграничных районах Белгородской области.
Ранее штаб обороны Донецкой Народной Республики сообщил, что при детонации мины «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка пострадала девушка 1997 года рождения. Инцидент произошел на улице Краснознаменной. Всего в Донецке зафиксировано уже 46 случаев подрыва граждан на минах «Лепесток». Пострадали в том числе двое детей.