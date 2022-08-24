Изображения мин «Лепесток» появились у здания посольства США в Москве

В российской столице около здания посольства США со стороны Новинского бульвара неизвестные нанесли на тротуар изображения мин «Лепесток». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Под картинками с минами также указан QR-код. Что он означает пока неизвестно. Изображение мин может отсылать к подрывам в Донецке. В использовании «Лепестков» местные власти обвинили ВСУ. Кроме того, такие мины находили в приграничных районах Белгородской области.