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8 минут назад

Прогноз погоды: глава Гидрометцентра Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде регионов РФ

Газета.Ru

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие пять дней температура на европейской части России практически повсеместно будет выше нормы на 6-10°С. Об этом сообщает ТАСС.

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в регионах РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в ряде регионов столбики термометра могут подняться до +34... +38°С. На большей части Северо-западного федерального округа ожидается температура на 7-10°С выше нормы. На юге Центрального федерального округа будет +34°С. В Поволжье температура также превысит климатическую норму на 6-9°С. В Саратовской области столбик термометра может подниматься до +30... +34°С.

В Южном федеральном округе также будет жарко. в Сочи и Туапсинском районе температура будет достигать +37... +38°С.

Ранее Вильфанд говорил о том, что в России можно ожидать длительный бархатный сезон, так как вода в морях и заливах России хорошо прогрелась в этом году. По его словам, температура воды на востоке Черного моря достигает +25... +26°С, а в Сочи и Анапе — 28°С.

Общество,Роман Вильфанд,
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