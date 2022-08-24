Вильфанд предупредил об аномальной жаре в регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие пять дней температура на европейской части России практически повсеместно будет выше нормы на 6-10°С. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, в ряде регионов столбики термометра могут подняться до +34... +38°С. На большей части Северо-западного федерального округа ожидается температура на 7-10°С выше нормы. На юге Центрального федерального округа будет +34°С. В Поволжье температура также превысит климатическую норму на 6-9°С. В Саратовской области столбик термометра может подниматься до +30... +34°С.

В Южном федеральном округе также будет жарко. в Сочи и Туапсинском районе температура будет достигать +37... +38°С.