Российские СИЗО оказались почти полностью заполнены

Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что изоляторы в стране заполнены на 96%, однако правозащитники сообщают, что в изоляторах Москвы и ряда других регионов серьезно превышен лимит наполнения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как рассказали во ФСИН изданию, на 1 августа в российских СИЗО содержалось 114 172 человека. Все изоляторы страны могут содержать 118 495 человек.

Общий лимит наполнения не превышен, так как это число меньше общего лимита наполнения на 4%, заявили в ведомстве и отметили, что в мае ситуация была хуже (в СИЗО содержалось на 545 человек больше).

В мае член президентского Совета по правам человека и ОНК Москвы Ева Меркачева, как напоминает издание, заявляла, что СИЗО Москвы, которые рассчитаны на 9 тыс. человек, оказались переполнены на 2786 больше лимита. Это позже подтвердили во ФСИН РФ. В региональных ОНК и управлениях ФСИН в мае связывали переполнение со специальной военной операцией, из-за которой часть помещений СИЗО и колоний отвели под граждан Украины.

В конце июля Ева Меркачева и адвокат Любовь Волкова, проверяя содержание в «Матросской Тишине», зафиксировала «перелимит» изолятора на 43%. По ее словам, там оказалась «лишних» больше 600 заключенных. Правозащитница отмечает, что администрация СИЗО обещает расселить самые переполненные камеры, но никто не знает куда их отправить.

Проблему переполнения СИЗО раньше решали переводами в соседние регионы, «но теперь отправлять некуда — забиты буквально все СИЗО», говорит Меркачева.

В региональном управлении ФСИН Ставрополья заявили изданию, что лимит в Пятигорске и Ставрополе превышен по меньшей мере на 700 человек. Управление ФСИН Краснодарского края сообщило, что ими «принимаются меры по недопущению переполненности СИЗО». В общественной наблюдательной комиссии Крыма рассказали, что свободных мест в изоляторах нет уже с мая.